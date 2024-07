Événement :

La Monnaie royale canadienne vous offre la chance de vous procurer la pièce de circulation de 1 $ en l'honneur de L. M. Montgomery, auteure de l'intemporelle série de romans Anne de la maison aux pignons verts et l'une des plumes les plus prolifiques et les plus lues de l'histoire du Canada.



Venez nous voir à notre échange public de pièces à l'occasion du congrès annuel de l'Association royale de numismatique du Canada, qui aura lieu à l'hôtel Mortagne à Boucherville (Québec), où vous aurez la chance d'ajouter cette pièce de circulation toute spéciale à votre collection.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement; les pièces de circulation et les billets de banque canadiens sont acceptés. Activité gratuite.