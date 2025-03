MISSISSAUGA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - L'hon. Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, au nom de l'hon. Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, fera une annonce sur le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour Team Rubicon Canada, la Fondation Héritage pour les Commotions Cérébrales Canada, Challenge Factory, Égale Canada et le Centre de toxicomanie et de santé mentale.

La ministre Valdez sera à la disposition des médias après l'annonce.

Lieu : Team Rubicon Canada Headquarters

4230 boulevard Sherwoodtowne, Suite 200

Mississauga (Ont.)

L4Z 2G6



Date : le lundi 3 mars 2025



Heure : 10h (HNE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer et obtenir des renseignements supplémentaires sur l'activité sont priés de s'inscrire en communiquant avec [email protected] en indiquant leur nom et leur média.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demande de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Wyatt Westover, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, 819-360-0949, [email protected]