MONCTON, NB, le 2 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, fera une annonce au sujet du soutien offert aux vétérans et vétéranes ainsi qu'à leur famille dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF) à l'occasion d'un événement organisé par Sistema Nouveau-Brunswick à Moncton.

Après l'événement, la ministre Petitpas Taylor et d'autres participants seront à la disposition des médias.

Date : Lundi 4 novembre 2024

Heure : 11 h (HNA)

Les médias qui souhaitent participer à l'événement et obtenir de l'information supplémentaire à ce sujet sont priés de s'inscrire en écrivant à l'adresse [email protected] et en indiquant le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) et de leur média d'ici 10 h (HNA) le lundi 4 novembre.

Si vous prévoyez des obstacles à votre accessibilité, veuillez nous en aviser et nous collaborerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]