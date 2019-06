/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKenna tiendra un point de presse par téléconférence avec les médias à la suite de sa réunion avec le Conseil canadien des ministres de l'environnement/

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, participera au Conseil canadien des ministres de l'environnement, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle rencontrera ses homologues provinciaux et territoriaux pour poursuivre le travail de collaboration visant la protection de l'environnement ainsi que la lutte contre les changements climatiques et contre la pollution plastique.

Après la réunion, la ministre McKenna tiendra un point de presse par téléconférence.

Activité : Point de presse par téléconférence Date : Le jeudi 27 juin 2019 Heure : À 12 h (HAE)/ à 13 h (HAA)

Les médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

