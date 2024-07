MONCTON, NB, le 12 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, tiendront une conférence de presse pour annoncer des investissements majeurs dans les ports pour petits bateaux du Nouveau-Brunswick.

Date : Lundi 15 juillet 2024 Heure : 9:30 h (heure locale) Lieu : Fourni lors de l'inscription

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse en personne doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. Les détails concernant le lieu seront fournis lors de l'inscription.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]