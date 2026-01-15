ST. JOHN'S, NL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera des investissements dans des projets partout au pays afin d'accroître la résilience face au climat. Elle sera en compagnie de Danny Breen, maire de St. John's et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, pour souligner ces investissements importants aux quatre coins du Canada.

Activité : Annonce Date : Le jeudi 15 janvier 2026 Heure : 9 h 30 (HNT) Lieu : Johnson Geo Centre

175, route Signal Hill

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]