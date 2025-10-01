OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prononcera l'allocution d'ouverture au Sommet canadien de la concurrence, une conférence annuelle organisée par le Bureau de la concurrence.

Cette année, durant l'événement, on explorera comment la concurrence peut favoriser l'établissement d'un marché encore plus robuste, équitable et dynamique dans une économie en rapide évolution. Des experts canadiens et étrangers discuteront des stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement des marchés au profit des consommateurs, des travailleurs et des entrepreneurs canadiens.

Date : Le mercredi 1er octobre 2025

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui veulent participer au sommet en personne sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected]. Pour participer au sommet en mode virtuel, consultez la page Web Sommet canadien de la concurrence pour vous inscrire.

