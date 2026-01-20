DAVOS, Switzerland, le 19 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera, aux côtés de chefs de file mondiaux et d'experts de l'industrie, à une discussion sur les sources potentielles de nouvelle croissance lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Date : Le mardi 20 janvier 2026

Heure : De 11 h à 11 h 45 (heure de l'Est) / De 17 h à 17 h 45 (heure de l'Europe centrale)

Lieu : En ligne / Davos (Suisse)

Les représentants des médias qui souhaitent écouter la discussion sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir le lien.

