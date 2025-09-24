MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, participeront à l'événement ALL IN 2025, l'événement le plus important dédié à l'intelligence artificielle au Canada. Plus de 6 000 participants sont attendus, dont des principaux dirigeants d'entreprise, des ministres étrangers, des chercheurs de premier plan et des décideurs des secteurs de la défense, de l'infrastructure et des technologies critiques.

Date : Le mercredi 24 septembre et le jeudi 25 septembre 2025

Lieu :

Palais des congrès de Montréal

Montréal (Québec)

Programme du mercredi 24 septembre 2025

9 h (heure de l'Est) Scène Forum Le ministre Solomon prononcera une allocution ‒ « Canada IA fort : Construire l'économie du futur pour tous »



9 h 15 (heure de l'Est) Scène Forum Le ministre Solomon participera à une discussion en groupe ‒ « Tous les regards sur le Canada : Bâtir l'avenir mondial de l'IA »



11 h (heure de l'Est) Scène du studio Le ministre Solomon prendra part à une conférence de presse.



11 h 15 (heure de l'Est) Village ALL IN Le ministre Solomon visitera les kiosques au Village ALL IN (seule la capture de séquences vidéo d'appoint et de photos sera permise)



14 h 15 (heure de l'Est) Scène du studio Le ministre Solomon participera à une conférence de presse conjointe avec INOVAIT

Programme du jeudi 25 septembre 2025

15 h 15 (heure de l'Est) Village ALL IN La ministre Joly visitera les kiosques au Village ALL IN (seule la capture de séquences vidéo d'appoint et de photos sera permise)



15 h 30 (heure de l'Est) Scène Forum Le ministre Solomon participera à une discussion en groupe ‒ « Accélérer l'adoption de l'IA agentique par les entreprises »



16 h 20 (heure de l'Est) Scène Forum La ministre Joly prononcera une allocution lors de la séance de fermeture

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Eric Aach de l'équipe des Relations avec les médias de l'événement ALL IN, à l'adresse [email protected], pour demander leur accréditation. L'accréditation média donne accès à toutes les conférences et panels, que ce soit en personne ou virtuellement.

Contacts : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]