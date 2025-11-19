OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prononcera un discours et participera à une discussion informelle en compagnie de la vice-première ministre de la Suède, Ebba Busch.

Date : Le mercredi 19 novembre 2025

Heure : 9 h 50 (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

En raison de l'espace limité, les médias seront admis selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

