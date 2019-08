/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Freeland annoncera une subvention pour les chercheurs en génie et en science à l'Université de Toronto/

TORONTO, le 29 août 2019 /CNW/ - La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland, visitera l'Université de Toronto pour annoncer, au nom de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, le plus récent investissement du gouvernement du Canada dans des chercheurs et des étudiants qui mènent des travaux de calibre mondial axés sur la découverte.

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45.

Date : Le vendredi 30 août 2019



Heure : 12 h (heure de l'Est)



Lieu : Université de Toronto

Immeuble des sciences médicales

C. David Naylor Student Commons

1 King's College Circle

Toronto (Ontario)

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

