OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, fera une annonce lors du Sommet sur la souveraineté alimentaire.

Événement : en personne

Date : Le 26 mars 2026

Heure : 17 h (HE)

Lieu :

Salle MacDonald

Fairmont Château Laurier

1, rue Rideau, Ottawa (Ontario)

K1N 8S7

Remarque à l'intention des médias :



La participation à cet événement est en personne. Les médias qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord à l'adresse suivante : [email protected].

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)



SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]