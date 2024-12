/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FIPEQ et la CSQ dénoncent des négociations trop longues pour le secteur des CPE/

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) marcheront le 13 décembre dès 8 h en solidarité avec les intervenantes en petite enfance.

Cette marche débutera au Fairmont Le Château Frontenac et se dirigera vers l'Assemblée nationale où Madame Anne-Marie Bellerose, la présidente de la FIPEQ-CSQ, Madame Marylin Dion, directrice générale de Ma place au travail, et Monsieur Éric Gingras, président de la CSQ, prendront la parole devant les participants.

Rappelons brièvement que le secteur des responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE), qui regroupe près de 9000 membres à la FIPEQ-CSQ, est en consultation puisqu'une entente de principe est intervenue entre la fédération et le gouvernement. En revanche, les négociations pour le secteur des centres de la petite enfance (CPE), représentant 3000 membres, piétinent toujours.

« Nous sommes confrontées, depuis des mois, à une situation particulière et tous les acteurs concernés, soit les associations de CPE, les directions de CPE ainsi que les chercheurs, en plus des chroniqueurs et journalistes qui suivent l'état de la négociation, s'entendent pour dire qu'il est impératif d'agir rapidement afin de soutenir le réseau et améliorer les conditions de travail des intervenantes. Pourtant, le gouvernement ne propose aucune offre répondant aux besoins du secteur. Miser sur le pressage de citron, le gouvernement a déjà utilisé ce moyen! Il est maintenant grandement temps d'avancer avec de vraies offres », déclare Anne-Marie Bellerose.

« Consolider et développer notre réseau public de la petite enfance, ça commence par reconnaître le rôle essentiel de celles qui s'occupent de nos tout-petits et par les rémunérer justement. On a encore le temps de régler les négos avec les intervenantes en CPE avant les Fêtes, dans l'intérêt de tout le monde, le personnel, les parents et les tout-petits! Aujourd'hui, on profite du conseil général de la CSQ pour venir manifester tout notre appui aux collègues de la FIPEQ-CSQ! Pour nous, il est clair que cette négociation s'inscrit dans le cadre plus large de la préservation des services éducatifs de qualité offrant une plus grande égalité des chances aux enfants », de faire valoir le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Aujourd'hui, Ma place au travail se tient fièrement aux côtés des intervenantes en négociation, car leur engagement quotidien est la pierre angulaire de notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. Ces professionnelles, qui soutiennent nos tout-petits dans leurs premières années de vie, méritent des conditions à la hauteur de leur expertise et de leur apport essentiel à nos familles et à notre société. Reconnaître leur valeur, c'est investir dans l'avenir de nos enfants et dans celui du Québec. » - Marylin Dion, directrice générale de Ma place au travail

Aide-mémoire

QUOI : Marche en solidarité avec les intervenantes en petite enfance de la FIPEQ-CSQ et prises de parole



QUI : Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ

Marylin Dion, directrice générale de Ma place au travail

Éric Gingras, président de la CSQ



DATE : 13 décembre 2024



DÉROULEMENT : 8 h : Départ de la marche

8 h 30 : Prises de parole



OÙ : Départ du Château Frontenac et arrivée devant la fontaine de Tourny pour les prises de paroles.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés ; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

X : @fipeq_csq

Profil de Ma place au travail

Ma place au travail est un organisme à but non lucratif assurant une veille de l'offre proposée aux familles en matière de services de garde et intervient auprès des instances gouvernementales afin que chaque parent qui le désire puisse avoir accès à une place de qualité et subventionnée pour son enfant. L'organisme vise à faire connaître les difficultés bien réelles que les familles rencontrent dans leurs recherches d'un milieu de garde, et ce, tous types de milieux confondus. Ma place au travail expose régulièrement les répercussions de la pénurie sur la vie personnelle, professionnelle et financière des parents.

