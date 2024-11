/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FIPEQ-CSQ présente un état de la situation de sa négociation et des actions concertées à venir/

Négociations des intervenantes en petite enfance tant en CPE qu'en milieu familial régi et subventionné

MONTRÉAL, le 10 nov. 2024 /CNW/ - La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) , Anne-Marie Bellerose, la responsable politique de la négociation des responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régis et subventionnés, Sylvi Boisclair, ainsi que Geneviève Héroux, la responsable politique de la négociation des intervenantes des centres de la petite enfance (CPE), invitent les médias à un point de presse portant sur l'état de la négociation et la mobilisation des membres. Nous visons un règlement offrant des conditions de travail et salariales justes pour le bien des membres, alors que le réseau peine à recruter et à retenir une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir le plein développement des enfants. Les membres de la FIPEQ-CSQ sont mobilisées et débuteront les ouvertures tardives de leur service éducatif le 11 novembre pour les milieux familiaux et le 15 novembre pour les CPE.

Aide-mémoire



QUI : Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ

Sylvi Boisclair, vice-présidente de la FIPEQ-CSQ et responsable politique de la négociation des RSE

Geneviève Héroux, secrétaire-trésorière de la FIPEQ-CSQ et responsable politique de la négociation des intervenantes en CPE



DATE : 11 novembre 2024



HEURE : 9 h 30



LIEU : Centre St-Pierre

1212, rue Panet

Montréal (Québec) H2L 2Y7

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

X: @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements : Patrick Jasmin, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514 219-3059, Courriel : [email protected]