Les médias sont invités à se joindre à la commissaire de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, Lise Maisonneuve, ainsi qu'aux deux conseillers spéciaux, Andrew Pipe et Noni Classen, pour une conférence de presse sur le rapport final de la Commission.

OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les médias sont invités à se joindre à la commissaire de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, Lise Maisonneuve, ainsi qu'aux deux conseillers spéciaux, Andrew Pipe et Noni Classen, pour une conférence de presse sur le rapport final de la Commission.

Le rapport final présente les conclusions et les recommandations finales de la Commission pour améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada. Une copie sous embargo du rapport final sera mise à la disposition des médias sur demande.

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : 24 mars 2026

Heure : 11 h

Tous les médias accrédités sont priés de s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected] . Les modalités de participation seront précisées lors de l'inscription.

SOURCE Commission sur l’avenir du sport au Canada

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commission sur l'avenir du sport au Canada, [email protected]