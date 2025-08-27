Les médias sont invités à se joindre à la commissaire de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, Mme Lise Maisonneuve, ainsi qu'aux deux conseillers spéciaux, Dr Andrew Pipe et Mme Noni Classen, pour une conférence de presse sur le rapport préliminaire de la Commission.

OTTAWA, ON, le 27 août 2025 /CNW/ - Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Ce rapport présente les conclusions et les recommandations préliminaires de la Commission pour améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : 28 août 2025

Heure : 13 h

Tous les médias accrédités sont priés de s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront précisées lors de l'inscription.

