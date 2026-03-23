/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ sur la colline parlementaire à Ottawa/

MONTRÉAL, March 20, 2026 /CNW/ - Le 23 mars prochain, une délégation de mairesses et de maires membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se rendra à Ottawa rencontrer des élues et élus du gouvernement du Canada et des partis d'opposition afin de continuer de porter les demandes de l'ensemble des régions du Québec concernant le dossier des travailleurs étrangers temporaires et des infrastructures municipales.

Les membres de la délégation :

Madame Geneviève Dubois, 1ère vice-présidente de l'UMQ, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet

Madame Julie Bourdon, 2ième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Granby

Monsieur Marc-Alexandre Brousseau, président du caucus des cités régionales et maire de Thetford Mines

Monsieur Mathieu Lapointe, président du caucus des villes de centralité, préfet de la MRC Avignon et maire de Carleton-sur-Mer

Madame Doreen Assaad, présidente du caucus des municipalités de la Métropole et mairesse de Brossard

À cette occasion, madame Dubois ainsi que les élues et élus présents se rendront disponibles pour des entrevues.

Les demandes d'entrevues peuvent être acheminées à Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, 514282-7700, poste 279, [email protected]