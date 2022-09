EDMONTON, AB, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Le Bureau de l'interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens tiendra le premier Rassemblement national sur les sépultures anonymes : Soutenir la recherche et le retour des enfants disparus, du 12 au 14 septembre 2022 à Edmonton, en Alberta.

L'événement consistera en deux journées de séances et de dialogues en petits groupes et en des présentations d'experts et de la collectivité qui mettront l'accent sur les efforts visant à retrouver les enfants disparus qui sont décédés alors qu'ils étaient forcés de fréquenter les pensionnats indiens. Des survivantes et survivants des pensionnats indiens, des membres de la collectivité, des dignitaires ainsi que des représentants du gouvernement fédéral et de l'Église participeront à l'événement. Toutes les séances et présentations seront diffusées en direct sur Zoom (lien vers la diffusion en direct).

Les médias sont invités à assister aux séances suivantes, qui auront lieu le mercredi 14 septembre, en après-midi :

12 h 45 (HAR) - Rapports des rapporteurs : résumé de ce qui a été dit et entendu au cours des séances en petits groupes

- Rapports des rapporteurs : résumé de ce qui a été dit et entendu au cours des séances en petits groupes 14 h (HAR) - Table ronde des représentants du gouvernement : ce que nous avons entendu et comment le gouvernement appuie le travail sacré des collectivités

- Table ronde des représentants du gouvernement : ce que nous avons entendu et comment le gouvernement appuie le travail sacré des collectivités 15 h (HAR) - Table ronde des représentants de l'Église : ce que nous avons entendu et comment l'Église appuie le travail sacré des collectivités

L'interlocutrice spéciale indépendante Kimberley Murray tiendra un point presse (en personne seulement) et sera disponible pour donner des entrevues après le Rassemblement national sur les sépultures anonymes, vers 16 h 30 (HAR).

Date : Le mercredi 14 septembre 2022



Heure : De 12 h 45 à 18 h (HAR)



Lieu : Hotel Westin

Salle de bal - séance plénière, niveau Banquet

10135 100th Street

Edmonton (Alberta) TJ5 0N7





Les membres des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire à l'avance en communiquant avec [email protected] et [email protected] et en précisant leur nom et celui de leur bureau de presse.

Interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et les sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens

L'interlocutrice spéciale assume ses fonctions de manière indépendante, impartiale, transparente et non partisane en vue d'atteindre les objectifs de son mandat, qui consiste notamment à cerner les mesures requises pour établir un nouveau cadre juridique fédéral visant à assurer le traitement respectueux et adapté sur le plan culturel des tombes et des sépultures anonymes d'enfants en lien avec les anciens pensionnats indiens. L'interlocutrice spéciale a reçu un mandat de deux ans dans le cadre duquel elle produira des rapports provisoires et finaux et formulera des recommandations à l'intention du ministre de la Justice et procureur général du Canada.

Pour plus de renseignements sur l'interlocutrice spéciale indépendante et son mandat, visitez le https://www.justice.gc.ca/fra/interlocuteur-interlocutor/index.html.

