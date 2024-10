GATINEAU, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - L'Interlocutrice spéciale indépendante pour les enfants disparus et les tombes et sépultures anonymes en lien avec les pensionnats indiens, Kimberly R. Murray, publiera son rapport final et le Cadre de réparations dirigé par les Autochtones lors du 7e rassemblement national sur les sépultures anonymes.

Cet événement aura lieu le 29 octobre 2024 à l'hôtel Hilton Lac-Leamy à Gatineau, Québec.

Les représentants des médias / journalistes sont invités à assister à la publication du rapport final, qui a été préparé après de vastes consultations avec de nombreux Survivants, les familles et les communautés autochtones à travers le Canada. Ce rapport final identifiera les éléments nécessaires à la création d'un cadre de réparations dirigé par les Autochtones pour les enfants autochtones disparus au Canada.

Après la présentation du rapport final, l'Interlocutrice spéciale sera disponible pour des entrevues individuelles avec les médias de 15h à 18h (heure de l'Est). Les médias intéressés à planifier des entrevues sont encouragés à le faire à l'avance.

Détails de l'événement :

Date : 29 octobre 2024

Lieu : hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau , Québec

, Québec Heure de la présentation : 13h à 15h (HNE)

Entrevues avec les médias : 15h à 18h (HNE)

Veuillez noter que l'accès des médias sera limité à la salle désignée pour la diffusion du rapport final et à la salle d'entrevues uniquement. L'accès à la salle de bal et aux autres activités du rassemblement ne sera pas permis aux médias.

Inscription des médias :

Les membres des médias souhaitant assister à la publication du rapport final et en assurer la couverture doivent s'inscrire via ce lien et fournir toutes les informations requises.

À propos de l'Interlocutrice spéciale indépendante : L'Interlocutrice spéciale indépendante agit de manière autonome et impartiale, en toute transparence et sans parti pris, afin de réaliser les objectifs de son mandat. Ce mandat inclut l'identification des mesures nécessaires à l'élaboration d'un nouveau cadre juridique fédéral garantissant un traitement respectueux et culturellement approprié des tombes et sites funéraires non marqués associés aux anciens pensionnats indiens. Le mandat initial de l'Interlocutrice spéciale, d'une durée de deux ans, a été prolongé de six mois supplémentaires et se termine en décembre 2024. Elle est tenue de soumettre un rapport final au ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada.

Pour plus d'informations sur l'Interlocutrice spéciale indépendante et son mandat, visitez https://osi-bis.ca/ .

