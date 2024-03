/R E P R I S E --Avis aux médias - L'APTS réagira au dépôt du budget du Québec 2024-2025/

LONGUEUIL, QC, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) réagira à la présentation du budget du Québec 2024-2025 par le ministre des Finances, Eric Girard, le 12 mars 2024. Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera disponible pour les demandes d'entrevue dès la levée du huis clos.

Aide-mémoire

Quoi : Réaction de l'APTS au dépôt du budget du Québec 2024-2025



Quand : Mardi 12 mars 2024, dès la levée du huis clos



Qui : Robert Comeau, président de l'APTS

