/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Jour des déménagements : mobilisations simultanées à Montréal et à Québec contre le logement cher/

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le 1er juillet, jour des déménagements en pleine crise de l'inabordabilité, la Coalition contre le logement cher (COLOC) tiendra des manifestations simultanées à Montréal et à Québec. Rassemblé•es sur des sites de logements sociaux et devant les bureaux du Tribunal administratif du logement, les locataires sommeront les partis aspirants à former le prochain gouvernement à s'engager à mettre en place un réel contrôle des loyers, à développer du logement social à la hauteur des besoins et à reconnaître le droit au logement dans la Charte des droits et libertés. Depuis la dernière élection en 2022, le loyer moyen a bondi de près de 30 %. Plutôt que de s'attaquer aux causes de la crise, le gouvernement contribue maintenant à la situation.

En résumé

QUOI : Manifestations et actions symboliques simultanées. Discours.

QUAND : Mercredi 1er juillet 2026, dès 11 h

OÙ :

Montréal : Départ au coin du boulevard de l'Assomption et de la rue de Marseille (métro L'Assomption), un futur site de logement social, en direction du Tribunal administratif du logement de la rue Sherbrooke.

: Départ au coin du boulevard de l'Assomption et de la rue de Marseille (métro L'Assomption), un futur site de logement social, en direction du Tribunal administratif du logement de la rue Sherbrooke. Québec : Devant le Tribunal administratif du logement (TAL), 900, boulevard René-Lévesque Est, en direction d'un futur site de logement social.

À propos de la Coalition contre le logement cher

Lancée en avril 2026 à l'appel du FRAPRU et du RCLALQ, la Coalition contre le logement cher réunit 121 groupes membres, dont 28 regroupements nationaux, issus des milieux du logement, syndical, communautaire, féministe et étudiant. Elle exige du gouvernement du Québec des mesures structurantes pour garantir le droit au logement : un véritable contrôle des loyers, le développement massif du logement social et la reconnaissance du droit au logement dans la Charte des droits et libertés.

Porte-paroles à Montréal

Francis Dolan, porte-parole, Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Véronique Laflamme, porte-parole, Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole, Ligue des droits et libertés

Mandoline Blier, co-coordonnatrice, L'R des centres de femmes du Québec

Katia Lelièvre, 3e vice-présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Loïc Goyette, président, Union étudiante du Québec (UEQ)

Porte-paroles à Québec : Benoit Rullier, RCLALQ, pour la COLOC et Catherine Lussier, FRAPRU, pour la COLOC

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

Renseignements : Eloïse Bolduc : (514) 781-2220