VANCOUVER, BC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - 8 h 45 HNP La ministre Petitpas Taylor rencontrera des représentants de la filiale 179 de la Légion royale canadienne.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias. Des photos seront disponibles sur demande.

10 h HNP La ministre prononcera une allocution et déposera une couronne au cimetière de Mountain View lors d'une activité commémorative dirigée par l'organisme Aucune pierre dans l'oubli, aux côtés de Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, et d'élèves locaux.

Remarque pour les médias : Fermé aux médias. Des photos seront disponibles sur demande.

13 h HNP La ministre fera une annonce concernant le soutien aux vétérans et vétéranes ainsi que leur famille dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Remarque pour les médias : Les médias souhaitant participer doivent s'inscrire et peuvent obtenir des informations supplémentaires à [email protected]. Veuillez arriver au plus tard à 12 h 45.

Jour du Souvenir et Semaine des vétérans

