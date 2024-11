OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La ministre Petitpas Taylor se joindra à Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa--Centre, et à Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier, pour faire une annonce concernant le soutien aux vétérans et vétéranes et leur famille.

Remarque pour les médias : Veuillez arriver au plus tard à 15 h 15.

Les médias souhaitant participer doivent s'inscrire et peuvent obtenir des informations supplémentaires à [email protected].

