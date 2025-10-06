/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Invitation à un point de presse : Semaine d'actions nationales pour l'Alternative en santé mentale/

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) invite les représentant•es des médias à un point de presse le lundi 6 octobre 2025 à 10h à la station de métro Frontenac. Le point de presse marquera le début d'une semaine d'actions nationales qui culminera le 10 octobre à l'occasion de la 13e Journée de l'Alternative en santé mentale, également soulignée à l'international comme la Journée mondiale de la santé mentale.

Le point de presse mettra en lumière la thématique sous laquelle le RRASMQ et ses 91 ressources alternatives en santé mentale se mobiliseront à travers la province : « Je choisis la solidarité comme acte de résistance. Je choisis l'accueil comme acte de résistance. » Venir au point de presse sera l'occasion de recueillir un témoignage et la parole de gens du milieu pour illustrer la thématique et l'importance de se mobiliser. Une première action colorée suivra le point de presse au même endroit : une Manifestation de bienveillance.

Quoi : Point de presse, suivi d'une manifestation de bienveillance

Quand : lundi 6 octobre à 10h

Où : Station de métro Frontenac, Montréal

Porte-paroles

Anne-Marie Boucher, responsable de l'action sociopolitique du RRASMQ

Karlyn Perron, directrice de la Barre du Jour, Bellechasse

Jean-Nicolas Ouellet, directeur de CAMÉÉ, Montréal-Nord

Myriam Lepage-Lamazzi, coordonnatrice du Mouvement Jeunes et santé mentale

France Brault, membre du Phare source d'entraide et du comité Mobilisation du RRASMQ

À propos du RRASMQ

Le RRASMQ a été fondé en 1983. Il regroupe, soutient et représente des organismes communautaires qui adhèrent à une approche alternative en santé mentale. Le RRASMQ contribue à l'émergence d'un mouvement d'affirmation et d'innovation sociale lié à une vision différente de la santé mentale et des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Il promeut la philosophie alternative en santé mentale et valorise des pratiques alternatives diversifiées.

SOURCE Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)

Pour informations et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514-805-3715, [email protected]