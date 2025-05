/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique/

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et représentants des médias à l'inauguration de la place des Montréalaises et de la place Marie-Josèphe-Angélique, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

L'élu responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance, Robert Beaudry, et l'élue responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, Gracia Kasoki Katahwa, seront également présents.

Date : Vendredi 16 mai 2025



Heure : 10 h 30

