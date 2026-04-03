/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - HORAIRE DES SUCCURSALES DE LA SAQ POUR LE CONGÉ PASCAL/
Nouvelles fournies parSociété des alcools du Québec (SAQ)
03 avr, 2026, 08:00 ET
MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Vendredi Saint et le samedi, les 3 et 4 avril
- Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel.
Le dimanche 5 avril 2026
- Toutes les succursales SAQ Express seront ouvertes.
- Les SAQ et SAQ Sélection seront ouvertes ou fermées selon leur superficie et leur emplacement. Veuillez consultez SAQ.COM
- Les succursales SAQ Dépôt seront fermées.
Le lundi de Pâques 6 avril
- La majorité des succursales seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.
HEURES D'OUVERTURE DE CHAQUE SUCCURSALE SUR SAQ.com
Vous pouvez consulter les heures d'ouverture de chaque succursale pendant le congé de Pâques en consultant SAQ.COM, dans la section suivante « Succursales ».
SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)
Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514 916-0293, [email protected]
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