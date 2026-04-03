/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - HORAIRE DES SUCCURSALES DE LA SAQ POUR LE CONGÉ PASCAL/

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Vendredi Saint et le samedi, les 3 et 4 avril

Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel.

Le dimanche 5 avril 2026

Toutes les succursales SAQ Express seront ouvertes.

Les SAQ et SAQ Sélection seront ouvertes ou fermées selon leur superficie et leur emplacement. Veuillez consultez SAQ.COM

Les succursales SAQ Dépôt seront fermées.

Le lundi de Pâques 6 avril

La majorité des succursales seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.

HEURES D'OUVERTURE DE CHAQUE SUCCURSALE SUR SAQ.com

Vous pouvez consulter les heures d'ouverture de chaque succursale pendant le congé de Pâques en consultant SAQ.COM, dans la section suivante « Succursales ».

SOURCE Société des alcools du Québec (SAQ)

Source : Linda Bouchard, Relations de presse SAQ, 514 916-0293, [email protected]