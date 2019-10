/R E P R I S E -- Avis aux médias - Groupe Crevier, EBI Énergie, Énergir et Hydro-Québec vous invitent à souligner l'ouverture d'une station multiénergie à Lévis/

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Cette conférence de presse sera l'occasion de vous présenter la station multiénergie au Québec comptant le plus grand choix de carburants traditionnels et alternatifs. Située dans un emplacement stratégique, cette nouvelle génération de stations-service deviendra un arrêt privilégié pour les automobilistes et les transporteurs circulant sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec.

Des porte-parole des quatre organisations seront disponibles pour des entrevues et une visite des installations.

Détails de l'événement

Date :

Lundi 7 octobre 2019





Heure :

10 h 30





Lieu :

Station multiénergie, 2055 rue Lagueux, Lévis

*La sortie 305 sur l'autoroute 20 est actuellement fermée pour cause de travaux. Chemin de détour : prendre la sortie 311 (Route des rivières), ensuite tourner à droite sur le Chemin industriel et suivre ce chemin jusqu'à la Route Lagueux.

