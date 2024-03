/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Grève de loyer - Les Centres d'éducation populaire de Montréal refusent de payer leur loyer/

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Jeudi, le 28 mars à 11h00, les six (6) Centres d'éducation populaire de la ville de Montréal (CEP) ainsi que leurs alliés se réuniront devant les bureaux du ministère de l'Éducation à Montréal au 600, rue Fullum, pour manifester leur mécontentement au ministre Bernard Drainville.

Après de nombreuses années sans solution durable, les CEPs réitèreront demain leur refus d'utiliser l'argent dédié à leur mission pour payer un loyer imposé unilatéralement par le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM). Dès le 1er avril 2024, l'alliance des six (6) Centres d'éducation populaire de Montréal (InterCEP) relancera donc un mouvement de grève de loyer.

Les Centres d'éducation populaire (CEP), logés dans des bâtiments excédentaires du CSSDM, sont menacés quant à leur maintien dans leurs locaux. Année après année, le financement qui leur est accordé à cet effet est remis en question. En octobre dernier, quatre des six centres avaient reçu une mise en demeure de la part du CSSDM.

Qui : Ancrés dans leurs milieux de vie depuis plus de 50 ans, les CEP sont des organismes communautaires logés dans des bâtiments excédentaires du CSSDM. Ils offrent des ateliers d'alphabétisation, de francisation, de découverte littéraire, d'expression artistique et d'initiation à l'informatique, ainsi que des cuisines collectives, des activités culturelles et bien plus. Une quinzaine d'organismes partenaires ont aussi leurs locaux dans les CEP et sont touchés directement par ce manque de financement.

Quoi : Manifestation

Où : Rassemblement au métro Papineau, marche jusqu'au ministère de l'Éducation, 600 rue Fullum

Quand : le jeudi 28 mars à 11h00

SOURCE InterCep

Renseignements: Xavier Philippe-Beauchamp, porte-parole, Téléphone : 514-984-3722, Courriel : [email protected]; Marie-Josée Desrochers, porte-parole, Téléphone : 514-824-8073, Courriel : [email protected]; Ateliers d'éducation populaire du Plateau : 4273, rue Drolet, Montréal 514 350-8881; Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles : 2356, rue du Centre, Montréal 514 596-4444; Centre éducatif communautaire René-Goupil de Saint-Michel (CECRG) : 4105, 47e rue, Montréal Tél : 514 596-4420; Comité d'éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA) : 2515, rue Delisle, Montréal 514 596-4422; Comité social Centre-Sud : 1710, rue Beaudry, Montréal 514 596-7092; Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve (PEC) : Nouvelle adresse : 4650 Rue Ontario E, Montréal 514 596-4488