/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grand rendez-vous au Collège de Maisonneuve - Les 21 et 22 février, le privé est tout, sauf santé!/

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Plusieurs dizaines d'organisations issues des milieux communautaire autonome, de défense des droits de la personne, syndical et médical s'unissent lors d'un événement important qui aura lieu les 21 et 22 février au Collège de Maisonneuve à Montréal. Ce sera entre autres l'occasion de mieux comprendre la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux et quels sont les leviers permettant de mieux organiser les troupes qui s'y opposent. Lors de ce rassemblement, les participant-e-s auront l'occasion d'entendre et d'échanger avec de nombreux-euses conférencier-ière-s d'envergure du Québec, mais également du Canada et de l'international.

Madame Sophie Verdon, coordonnatrice à Coalition Solidarité Santé s'adressera aux représentant-e-s des médias lors d'un point de presse qui aura lieu le vendredi 21 février à 10 h 30 à la salle Marcellin-Champagnat du Centre St-Pierre à Montréal. Elle prendra la parole au nom des différentes organisations participant à ce rendez-vous marquant pour l'avenir du réseau public de santé et des services sociaux. Des représentant-e-s de plusieurs de ces organisations seront présent-e-s.

C'est un secret de polichinelle, la privatisation en santé et services sociaux s'accélère à une vitesse vertigineuse au Québec et la réforme du ministre Christian Dubé n'a rien pour la freiner, bien au contraire. Mais à qui profite cette privatisation? Qu'en est-il dans le reste du Canada et à l'international? Comment s'organiser pour protéger le réseau public québécois?

Pour voir la programmation complète du grand rendez-vous :

https://www.facebook.com/share/17xzsftEpy/?mibextid=wwXIfr

Aide-mémoire :

Quoi : Point de presse sur le grand rendez-vous contre la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux au Québec



Qui : Madame Sophie Verdon, coordonnatrice à la Coalition Solidarité Santé



Quand : Vendredi 21 février à 10 h 30



Où : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, H2L 2Y7. Salle Marcellin-Champagnat

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Pour information : Jean-Pierre Larche, Cellulaire : 514 605-0757