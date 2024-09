/R E P R I S E -- Avis aux médias - Étude de l'IRIS sur le transport scolaire - La CSN fera le point sur les négociations actuelles et à venir/

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - À la suite du dévoilement d'une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) portant sur le secteur du transport scolaire, la CSN invite les médias à une conférence de presse afin de faire le point sur les négociations actuelles et à venir dans ce secteur.

Les médias sont invités à la CSN, à 10 h.

Qui : Caroline Senneville, présidente de la CSN

Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN

Carole Laplante, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN



Quoi : Conférence de presse



Quand : Jeudi 5 septembre 2024 à 10 h



Où : Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Salle multi (près de la cafétéria, 1er étage)

1601, De Lorimier, Montréal, (QC)

H2K 4M5

La conférence de presse sera diffusée sur la page Facebook de la CSN : facebook.com/LaCSN/

