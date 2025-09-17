GATINEAU, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse pour présenter de nouveaux résultats du système d'attribution des changements climatiques à la suite de la chaleur extrême connue dans l'ensemble du pays cet été.

La séance d'information sera donnée par un chercheur scientifique principal sur le climat et une météorologue nationale.

Il sera possible de citer les intervenants lors de ce point de presse qui se tiendra sur Zoom. Après la séance d'information, les représentants des médias pourront poser des questions aux deux intervenants.

Activité : Séance d'information et point de presse bilingues

Date : Le mercredi 17 septembre 2025

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : Sur Zoom

Pour participer au point de presse, il suffit de cliquer sur le lien vers Zoom.

Remarque : Une fois sur Zoom pour le point de presse, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question. Il s'agira de la seule occasion pour les représentants des médias de s'entretenir avec des chercheurs sur le climat et des météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada à ce sujet.

