/R E P R I S E -- Avis aux médias - En pleine négociation, les intervenantes en petite enfance de la FIPEQ-CSQ participeront à l'activité de mobilisation de Ma place au travail/

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) , Valérie Grenon, sera disponible pour des entrevues lors de l'activité de mobilisation organisée par Ma place au travail, le 2 juin 2024, à Québec. Actuellement en pleine négociation pour les intervenantes en milieu familial ainsi que pour les centres de la petite enfance (CPE), Madame Grenon pourra s'exprimer sur le processus et les enjeux rencontrés aux différentes tables de négociation.

Aide-mémoire

QUI : Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ



DATE : 2 juin 2024



HEURE : 10 h



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Cellulaire : 514-219-3059, Courriel : [email protected]