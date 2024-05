/R E P R I S E -- Avis aux médias - En avant pour l'avenir des laboratoires - L'APTS réunira des partenaires de tous horizons pour une journée nationale de réflexion/

LONGUEUIL, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - L'avenir des laboratoires de biologie médicale du réseau public sera au cœur des discussions le 6 mai prochain. Sous le thème En avant pour l'avenir des laboratoires, l'APTS réunira des acteur•rice•s et partenaires de tous horizons. Des représentant•e•s des personnes usagères, du réseau collégial, des travailleur•se•s de la santé et des services sociaux ainsi que du corps médical se joindront à ceux et celles de l'APTS pour les laboratoires afin de mettre leurs réflexions en commun et de proposer des solutions collectives pour l'avenir des laboratoires.

Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera disponible pour des entrevues tout au long de cette journée.

Aide-mémoire

Quoi : Journée nationale de réflexion sur l'avenir des laboratoires Quand : Lundi 6 mai 2024 de 8 h 30 à 17 h Où : Centre des congrès de Québec Qui : Robert Comeau, président de l'APTS

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Maxime Clément, Conseiller aux communications et relations publiques, Cell. : 514-792-0481