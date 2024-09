/R E P R I S E -- Avis aux médias - Disponibilité médiatique du président du comité exécutif et de la responsable de la culture et de la vie nocturne/

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le président du comité exécutif, Luc Rabouin, et la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Ericka Alneus, présenteront aux membres des médias les nouvelles solutions de la Ville afin de soutenir les salles de spectacles et les institutions culturelles de Montréal.

Date: Le mercredi 25 septembre 2024



Heure: 11 h 30



Lieu: Hôtel de ville de Montréal 275, rue Notre-Dame Est Salle du Pin-Blanc

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent participer à la mêlée de presse sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

