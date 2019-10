/R E P R I S E -- Avis aux médias - Deux événements RH d'envergure à Québec/

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés présente deux événements importants qui rassembleront plus de 2000 participants à Québec les 8 et 9 octobre prochains.

Congrès de l'Ordre

S'articulant sous le thème Notre Impact sur le monde, le 16e congrès de l'Ordre vise à réunir les professionnels en ressources humaines autour des grands enjeux qui bousculent les organisations et changent les paradigmes du monde du travail.

Cet événement immersif représente une occasion unique de plonger dans l'avenir du travail. Au programme, plus d'une soixantaine de conférences et d'ateliers aux formules variées.

Les défis RH selon le ministre du Travail

Les participants auront le privilège d'entendre Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre, et Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, aborder les défis qui marquent le marché du travail et approfondir le rôle et l'influence que les professionnels RH peuvent assumer pour répondre aux impératifs de ces transformations.

Trois grandes conférences

Le producteur et comédien Louis Morissette, l'expert en innovation et en leadership Hal Gregersen, et l'auteure et coach en développement Jennifier Garvey Berger partageront avec vous leurs pratiques et expériences. Des conférences qui incitent à la réflexion!

Quel avenir réserve-t-on aux ressources humaines?

Débat autour de la question : Est-ce que les RH ont tout ce qu'il faut pour survivre? Cette activité animée par Marie Grégoire regroupera le président-directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel; Jean Lortie, secrétaire général à la Confédération des syndicats nationaux (CSN); Nathalie Miller, CRHA, présidente du groupe3; et Jérôme Caron, CRHA, vice-président ressources humaines et qualité chez Meubles South Shore.

Salon Solutions RH

Le Salon Solutions RH aura lieu pour la première fois à Québec! S'adressant à la communauté d'affaires, cet événement présenté par l'Ordre mettra en lumière les meilleurs outils, pratiques et connaissances liées à la gestion des ressources humaines. Regroupant plus de 150 exposants, le Salon Solutions RH offrira plus de 20 conférences gratuites conçues spécialement pour répondre aux défis et enjeux des gens d'affaires. Rareté de main-d'œuvre et recrutement, transformation numérique, culture d'entreprise, rémunération des employés : voilà quelques-uns des sujets qui seront abordés lors de l'événement.

Quoi : Congrès RH et Salon Solutions RH

Quand : 8 et 9 octobre 2019

Heure : 8 h à 17 h

Où : Centre des congrès de Québec

Pour obtenir plus d'information sur le congrès : https://congresrh2019.org/

Pour obtenir plus d'information sur le salon : https://salonsolutionsrh.org/

À propos de l'Ordre

Regroupant près de 11 000 professionnels membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Renseignements: Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence auprès de : Isabelle Lamy, Conseillère, affaires publiques, Ordre des CRHA, Tél. : 514 879-1636 poste 217, Cell. : 514 913-7793, presse@ordrecrha.org

