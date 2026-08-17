/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias, sur des projets d'énergie propre à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec/

OTTAWA, ON, le 16 août 2026 /CNW/ -- En prévision d'une importante annonce des projets d'énergie propre au Labrador, les médias sont invités à une séance d'information technique sous embargo, donnée par des représentants du gouvernement du Canada.

Événement : Hybride (présentiel et virtuel)

Date : Lundi 17 août 2026

Heure : 9 h 00 (heure de l'Est)

Lieu : Amphithéâtre national de la presse

Bureau 325, Édifice Wellington

180, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire

Seuls les membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Conditions de l'embargo

En participant, les journalistes reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de l'embargo et s'engagent à les respecter. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis restera en vigueur jusqu'à ce que le premier ministre Mark Carney prenne la parole lors de l'événement qui se tiendra à St. John's, le 17 août 2026. Jusqu'à la levée de l'embargo, les participants ne discuteront pas publiquement des documents ou renseignements fournis ni ne les rendront publics de quelque façon que ce soit.

La séance d'information technique se tiendra uniquement à titre informatif et sous le sceau de l'anonymat. En cas de dérogation aux conditions de l'embargo, les participants ou leur organisation pourraient se voir refuser l'accès aux futures séances d'information sous embargo organisées par le gouvernement du Canada.

Accès aux documents sous embargo

Les participants sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias du ministère des Ressources naturelles du Canada en envoyant un courriel à [email protected] afin d'obtenir les documents d'information à l'avance. En recevant ces documents à l'avance, les participants s'engagent à les garder confidentiels jusqu'à la levée de l'embargo, tel que susmentionné.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]