/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des partenaires autochtones et le SP Hogan annonceront du financement à l'appui de projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones/ English
11 sept, 2025, 07:00 ET
EDMONTON, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La société Trade Winds to Success et Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, annonceront du financement à l'appui de nouvelles ressources destinées à des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones en Alberta et au Canada.
Un point de presse suivra.
Date : Jeudi 11 septembre 2025
Heure : 16 h (HR)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
