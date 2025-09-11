EDMONTON, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La société Trade Winds to Success et Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, annonceront du financement à l'appui de nouvelles ressources destinées à des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones en Alberta et au Canada.

Un point de presse suivra.

Date : Jeudi 11 septembre 2025

Heure : 16 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

