/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des fonctionnaires se rassemblent pour le lancement de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 2019/

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le mardi 10 septembre 2019, des employés du gouvernement du Canada lanceront la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTCG) par la tenue de la troisième édition annuelle de Marche Cours Roule : Bougez pour ce qui est important!, une activité inclusive sur un parcours de 5 km qui est ouverte à tous.

QUAND : Mardi 10 septembre 2019,

de 11 h 30 à 13 h 15





MOMENTS FORTS DU PROGRAMME :

11 h 30 Allocutions :

Ian Shugart, Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet

Kelly Gillis, sous‑ministre et présidente nationale de la CCMTGC





12 h 00 Prise de photos, puis début du 5 km à la marche, à la course ou en fauteuil roulant



LIEU : Colline du Parlement

Au sujet de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada

Les employés du gouvernement du Canada participent à la campagne annuelle de souscription depuis 1945. Première en importance au Canada, cette campagne de charité en milieu de travail profite à tous les Canadiens grâce aux organismes PartenairesSanté et Centraide / United Way et établis d'un océan à l'autre et à plus de 85 000 organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. L'an dernier, les fonctionnaires et les retraités de la fonction publique ont amassé 29,8 millions de dollars pour venir en aide aux gens dans le besoin d'un bout à l'autre du pays. De ce montant, 14 millions de dollars ont été versés à des œuvres de charité de la région de la capitale nationale.

Cette année, l'activité Marche Cours et Roule accueillera aussi des organismes de bienfaisance locaux comme la Société canadienne du sang, la SPCA de l'Outaouais, Therapeutic Paws of Canada, Rêves d'enfants, Proud To Be Me et plusieurs autres!

L'équipe de promotion des Sénateurs d'Ottawa et celle de la station HOT 89.9 seront chargées de la musique, des jeux, des articles promotionnels et des prix à gagner. Des égoportraits avec des chiots sur la Colline, des mascottes et la troupe de danse et de cheerleading REDBLACKS seront aussi au programme.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.canada.ca/fr/campagne/charite.html et suivez‑nous sur Twitter : @GCWCC_CCMTGC; Facebook @GCWCC.CCMTGC ou Instagram @GCWCC et @CCMTGC.

