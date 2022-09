/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Départ d'une marche vers Ottawa et lancement de campagne/

MONTREAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), Pierre Céré, tiendra un point de presse le mercredi 14 septembre à 8h00 au départ de sa marche qui le mènera jusqu'à Ottawa, accompagné de Nicolas Miot, conseiller au Comité Chômage de Montréal. À chaque jour de cette marche, des contingents de sympathisant-e-s vont marcher des relais avec les représentants du CNC.

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses désire attirer l'attention sur l'expiration prochaine des mesures temporaires d'assurance-emploi, et surtout relever l'absence d'une réforme si souvent promise et qui devait prendre le relais de ces mesures temporaires. La bonification des prestations de maladie encore une fois retardée et les délais administratifs inhumains auxquels font face les prestataires seront aussi au cœur des enjeux soulevés.

Un communiqué de presse sera disponible, le mercredi 14 septembre à 9h00, à l'adresse suivante : www.lecnc.com/blog/2022/09/14/marche/

Lieu : Comité Chômage de Montréal

3734 avenue du Parc

Montréal, Québec

SOURCE Conseil national des chômeurs et chômeuses

Renseignements: Pierre Céré, porte-parole, cell. : 514-606-4074, Courriel : [email protected]