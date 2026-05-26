/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conseil général de la FTQ en région Rouyn-Noranda accueille les militants et militantes de la FTQ/

ROUYN-NORANDA, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tiendra son Conseil général du printemps en région, cette fois, à Rouyn-Noranda, à l'invitation du Conseil régional FTQ Abitibi-Témiscamingue ‒ Nord-du-Québec ce mercredi 27 mai prochain. Les représentants des médias sont invités à assister à un point de presse de la présidente, Magali Picard, et du secrétaire général, Olivier Carrière, qui seront accompagnés de la présidente du conseil régional, Sonia Charette, et de la conseillère FTQ de la région, Manon Leclerc.

Outre les enjeux régionaux (forêt, mines, fermetures d'entreprises, crise de la vie chère et du logement, le navettage en région), les dirigeants vont également échanger sur les principaux dossiers qui vont mobiliser les militants et militantes de la FTQ au cours des prochains mois, dont la prochaine campagne électorale au Québec, ainsi que nos revendications pour l'abrogation des lois antisyndicales, Loi 14 (PL89) qui limite le droit de grève et Loi 4 (PL3) qui attaque la démocratie syndicale.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conseil général de la FTQ



Date : 27 mai 2026



Heure : Point de presse vers midi



Où : Salle Le Paramount

15, rue Gamble Ouest Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B6



Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ; Olivier Carrière, secrétaire

général de la FTQ; Sonia Charette, présidente du Conseil régional

FTQ Abitibi-Témiscamingue ‒ Nord-du-Québec; Manon Leclerc,

conseillère régionale FTQ.

La décision de se déplacer en région pour tenir le Conseil général s'inscrit dans la volonté de la FTQ d'encourager la participation des travailleurs et des travailleuses dans leur organisation syndicale en région et de promouvoir les objectifs de justice sociale de la centrale auprès de la population.

La FTQ est gouvernée entre ses Congrès par un Conseil général qui est composé, en plus des membres du Bureau (formé des principaux dirigeants et dirigeantes des syndicats affiliés à la FTQ), des membres représentant les conseils régionaux et des syndicats affiliés à la FTQ. Le Conseil général de la FTQ se réunit trois fois par année et a la responsabilité, entre autres, de donner suite aux orientations prises au Congrès de la FTQ, d'orienter la Fédération entre les Congrès et de statuer sur les recommandations du Bureau de direction. Le Conseil général est composé de plus d'une centaine de militants, militantes et dirigeants et dirigeantes de la FTQ et de ses syndicats affiliés.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]