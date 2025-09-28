/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse intersyndicale - Les syndicats appellent le gouvernement à cesser de faire diversion/
28 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - À la veille du discours d'ouverture de la session parlementaire, les médias sont conviés à une conférence de presse des neuf principales organisations syndicales québécoises - l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ - ce dimanche à 13 h 30, au Hyatt Place Montréal.
Alors qu'on a laissé filtrer cette semaine les intentions du gouvernement quant aux réformes du « régime syndical » qu'il entend déployer, les organisations syndicales interpellent le premier ministre François Legault : il est temps pour lui de retrouver sa boussole, de cesser les diversions et de s'attaquer aux véritables défis qui touchent la population québécoise.
Aide-mémoire
|
QUOI :
|
Conférence de presse intersyndicale
|
|
|
QUI :
|
Éric Gingras (CSQ)
|
|
Caroline Senneville (CSN)
|
|
Julie Daignault (FIQ)
|
|
Robert Comeau (APTS)
|
|
Mélanie Hubert (FAE)
|
|
Michel Girard (SFPQ)
|
|
Guillaume Bouvrette (SPGQ)
|
|
Luc Vachon (CSD)
|
|
Magali Picard (FTQ)
|
|
|
QUAND :
|
Le 28 septembre 2025, à 13 h 30
|
|
|
OÙ :
|
Hyatt Place Montréal, 6ième étage, Salle Violet
|
|
1415, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2L 3Y9
SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Renseignements: Maude Messier, CSQ, 514 213-0770; Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825, Sandra Gagné, FIQ, 514 796-5093; Maxime Clément, APTS, 514 792-0481; Marie-Ève Rancourt, FAE, 514 709-7763; Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150; Nathalie Côté, SPGQ, 418-254-7892; Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809
