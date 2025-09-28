/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse intersyndicale - Les syndicats appellent le gouvernement à cesser de faire diversion/

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - À la veille du discours d'ouverture de la session parlementaire, les médias sont conviés à une conférence de presse des neuf principales organisations syndicales québécoises - l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ - ce dimanche à 13 h 30, au Hyatt Place Montréal.

Alors qu'on a laissé filtrer cette semaine les intentions du gouvernement quant aux réformes du « régime syndical » qu'il entend déployer, les organisations syndicales interpellent le premier ministre François Legault : il est temps pour lui de retrouver sa boussole, de cesser les diversions et de s'attaquer aux véritables défis qui touchent la population québécoise.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse intersyndicale



QUI : Éric Gingras (CSQ)

Caroline Senneville (CSN)

Julie Daignault (FIQ)

Robert Comeau (APTS)

Mélanie Hubert (FAE)

Michel Girard (SFPQ)

Guillaume Bouvrette (SPGQ)

Luc Vachon (CSD)

Magali Picard (FTQ)



QUAND : Le 28 septembre 2025, à 13 h 30



OÙ : Hyatt Place Montréal, 6ième étage, Salle Violet

1415, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2L 3Y9

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

