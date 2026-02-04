/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse du Conseil du patronat du Québec sur la pénurie de main-d'œuvre/
04 févr, 2026, 05:00 ET
QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont convié(e)s à une conférence de presse visant à faire le point sur les défis majeurs que pose la pénurie de main-d'œuvre pour les employeurs.
Date :
Mercredi 4 février 2025
Heure :
13 h à 13 h 30
Lieu :
Salon Jacques-L'Archevêque, Tribune de la presse du Parlement de Québec
Édifice André-Laurendeau
1050, rue des Parlementaires, 1er étage
Québec
Les médias auront la possibilité de poser des questions durant l'événement, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles la fin, vers 13 h 30.
Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]
SOURCE Conseil du patronat du Québec
Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825
