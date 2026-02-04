/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse du Conseil du patronat du Québec sur la pénurie de main-d'œuvre/

Nouvelles fournies par

Conseil du patronat du Québec

04 févr, 2026, 05:00 ET

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont convié(e)s à une conférence de presse visant à faire le point sur les défis majeurs que pose la pénurie de main-d'œuvre pour les employeurs.

Date :

Mercredi 4 février 2025 


Heure :

13 h à 13 h 30 


Lieu :

Salon Jacques-L'Archevêque, Tribune de la presse du Parlement de Québec

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires, 1er étage

Québec

Les médias auront la possibilité de poser des questions durant l'événement, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles la fin, vers 13 h 30.  

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante :  [email protected]

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825

Profil de l'entreprise

Conseil du patronat du Québec

Conseil du patronat du Québec (CPQ) Créé en 1969, le Conseil du patronat du Québec est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus...