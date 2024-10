/R E P R I S E -- Avis aux médias - Complexe Santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway - L'APTS dit NON à la privatisation en région!/

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Réunie à Rivière-du-Loup pour son conseil général, la délégation de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prendra la rue le 9 octobre prochain dès 12 h pour dénoncer l'arrivée du promoteur immobilier Medway et de son controversé Complexe Santé Rivière-du-Loup. La manifestation sera ponctuée de prises de parole devant l'édifice en construction. Robert Comeau, président de l'APTS, ainsi que Simon Dubé et Johannie Blais, respectivement représentant national et présidente de l'APTS du Bas-Saint-Laurent, seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation La privatisation en région, c'est NON!



Quand : 9 octobre 2024, 12 h



Où : Parc Blais - Circuit électrique, 128 Rue Fraser, Rivière-du-Loup

