/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de signature historique avec la Nation Métisse de l'Alberta, la Nation Métisse de l'Ontario, et la Nation Métisse de la Saskatchewan/

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, présidente Audrey Poitras de la Nation Métisse de l'Alberta, présidente Margaret Froh de la Nation Métisse de l'Ontario et le président Glen McCallum de la Nation Métisse de la Saskatchewan participeront à une cérémonie de signature pour souligner une étape historique vers la réconciliation et l'autodétermination Métisse avec la Nation Métisse de l'Alberta, la Nation Métisse de l'Ontario et la Nation Métisse de la Saskatchewan.

Un point de presse aura lieu après l'annonce.

Date : 27 juin 2019

Heure : 10 h (HAE)

Lieu : Édifice Wellington, salle 425

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

K1A 0A6

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Renseignements: Matthew Dillon-Leitch, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, 819-997-0002; Rolando Inzunza, Directeur des communications et d'engagement des citoyens, La Nation Métisse de l'Alberta, 780-455-2200 Ext. 395; Marc St. Germain, Gestionnaire des communications, La Nation Métisse de l'Ontario, 613-798-1488 Ext. 119; John Fenton, Directeur des relations avec les médias, Navigator, La Nation Métisse de la Saskatchewan, 416-642-5228, Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca

