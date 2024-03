OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tiendra une cérémonie de dépôt de couronnes pour souligner le 60e anniversaire des opérations canadiennes de maintien de la paix à Chypre, lors d'une cérémonie commémorative au Monument national au maintien de la paix (La Réconciliation). Plus de 25 000 Canadiens et membres des Forces armées canadiennes ont effectué des missions sur l'île de Chypre entre 1964 et 1993. Cette mission est considérée comme l'un des plus longs engagements militaires du Canada à l'étranger et l'un des mieux connus.

Pour en savoir plus sur les opérations canadiennes de maintien de la paix à Chypre : https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/wars-and-conflicts/caf-operations/cyprus

Des vétérans et des participants à l'activité seront disponibles pour accorder des entrevues aux médias après la cérémonie.

Endroit : Monument national au maintien de la paix (La Réconciliation)

Promenade Sussex et rue St. Patrick

Ottawa (Ontario)



Date : Mercredi 13 mars 2024



Heure : 11 h (HE)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire en écrivant à [email protected], et en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Demande de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]