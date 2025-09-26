/R E P R I S E -- Avis aux médias - AVIS - Point de presse de Québec solidaire sur les logements vacants abandonnés/
MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, et la députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, tiendront un point de presse demain à 10h devant un immeuble abandonné de Montréal, afin de dénoncer la prolifération des logements vacants.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 26 septembre 2025
Heure: 10h
Lieu: 1892 rue Saint-Timothée, Montréal.
