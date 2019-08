/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce importante de la part du Canada et les Premières Nations de Popkum, Chawathil, Shxw'ōw'hámel, Skawahlook, Yale, Peters et d'Union Bar/

NANAIMO, BC, le 26 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante qui sera faite par l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et les chefs et membres des communautés des Premières Nations de Popkum, Chawathil, Shxw'ōw'hámel, Skawahlook, Yale, Peters et d'Union Bar.

Date : 27 août 2019

Heure : 11 h (HAP)

Lieu : Première Nation de Chawathil

Gymnase Te Lalemtset

4-60814, Lougheed Hwy 7

Hope (Colombie-Britannique)

V0X 1L3

Renseignements: Matthew Dillon-Leitch, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, 819-997-0002; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca

