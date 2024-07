COMTÉ D'ESSEX, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence du député Irek Kusmierczyk et de Sherry Bondy, mairesse de la Municipalités d'Essex.

Date : Lundi 15 juillet 2024



Heure : 13 h (HAE)



Lieu : Parc Colchester

80, route de comté 50 Ouest

Harrow (Ont.)

N0R 1G0

