/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure dans le Canton de Tyendinaga/

CANTON DE TYENDINAGA, ON, le 26 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en présence de Mike Bossio, député de Hastings-Lennox et Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, de Daryl Kramp, député provincial de Hastings-Lennox et Addington, de Rick Phillips, préfet du canton de Tyendinaga, de Jo-Anne Albert, mairesse de la municipalité de Tweed, et d'Eric Smith, préfet du canton de Stone Mills.

Date: Lundi 29 juillet 2019



Time: 10 h 00 HAE



Location: Bureau municipal du Canton de Tyendinaga

859, chemin Melrose

Canton de Tyendinaga (Ontario)

Renseignements: Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Betty Gallagher, Agente principale de l'administration/Greffière-Trésorière, Municipalité de Tweed, 613-478-535, bettyg@twp.tweed.on.ca; Bryan Brooks, Agent principal de l'administration /Greffier, Canton de Stone Mills, 613-378-2475, bbrooks@stonemills.com; Rick Phillips, Préfet, Canton de Tyendinaga, 613-922-6473, phillipsr@xplornet.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

