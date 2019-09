/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la Première Nation Tsawwassen/

PREMIÈRE NATION TSAWWASSEN, BC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et députée de Delta, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Colombie-Britannique.



Date : Vendredi 6 septembre 2019



Heure : 13 h 30 HAP



Lieu : Terrain de sports de la Première Nation Tsawwassen

2331, promenade Tsawwassen, Tsawwassen (Colombie-Britannique) V4M 4G2

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada



SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Pamela D'souza, Gestionnaire des Communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement, 250-896-3755, pamela.dsouza@gov.bc.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca